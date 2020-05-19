Горькое признание Хабиба: "Многие родственники умерли, отец в тяжелом состоянии"

"У нас очень тяжелое положение в Дагестане. Очень плачевное. Больницы переполнены, очень много людей заболело, много умерло.
Мы должны прислушаться к врачам и к их требованиям. Они хотят, чтобы больницы не переполнялись, потому что там и так нет мест, не хватает оборудования, медикаментов.
У меня лично более 20 человек из близких родственников, я не говорю о знакомых, лежало в реанимации. Многих среди нас уже нет. Очень много знакомых умерло. Очень много родителей моих близких знакомых умерло. Взрослые люди очень тяжело переносят.
Отец находится в больнице, у него состояние очень тяжелое. У него на фоне этого вируса начались проблемы с сердцем. Ему год назад делали операцию на сердце, ему сейчас заново сделали операцию. Так что у него тяжелое положение, очень тяжелое", - сказал Нурмагомедов.
Дагестан – один из самых пострадавших регионов России во время пандемии. Он находится на пятом месте по числу заболевших коронавирусом, а процент положительных тестов только растет: если в среднем по России при тестировании доля выявленных больных составляет 10–12%, то в Дагестане заражены 35% из тех, кого проверяют медики.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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