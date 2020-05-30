Гей-журнал захотел взять интервью у Валуева. Узнай, что было дальше

Ответ депутата российской Госдумы получился коротким и емким. Валуев не пожелал разговаривать с представителем ЛГБТ, - сообщает "Евроспорт".

"Не надо со мной поближе знакомиться, - ответил знаменитый боксер. - Исчерпывающую информацию обо мне вы найдете в Википедии. Вот, например, выписка из раздела "Семья": "Жена Галина Борисовна Валуева (в дев. Димитрова, род. 26 июля 1977), сын Григорий Валуев (род. 26 февраля 2002), дочь Ирина (род. 2 марта 2007 года), сын Сергей Валуев (род. 30 июля 2012 года".