Где смотреть чемпионский бой тяжеловесов Миочич - Кормье?

15 августа в Лас-Вегасе пройдет бойцовское шоу UFC 252, главным событием которого станет поединок за чемпионский пояс в тяжелом весе. Действующий чемпион 37-летний Стипе Миочич (19-3) сразится с 41-летним Даниэлем Кормье (22-2).
Два американских тяжеловеса в третий раз сразятся в октагоне. Летом 2018 года Кормье нокаутировал соперника в концовке первого раунда и отобрал у него чемпионское звание. Через год Миочич взял реванш, одержав досрочную победу в четвертом раунде.
Формат чемпионского боя составляет 25 минут. Однако в двух предыдущих поединках бойцы провели в клетке в общей сложности 24 минуты. Многие эксперты полагают, что поединок завершится досрочно. Коэффициент на досрочное завершение боя выглядит привлекательно - 1.40.
За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Кормье показал на весах 107 кг, Миочич оказался на 1,4 кг легче.
Кормье заявил, что независимо от результата поединка, бой с Миочичем станет для него последним в карьере.
Поединок Миочич - Кормье будет показывать из США предстоящей ночью телеканал TV3 Sport. Начало трансляции в 04:00. Главный бой начнется ориентировочно в 07:00.
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