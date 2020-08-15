Где смотреть чемпионский бой тяжеловесов Миочич - Кормье?

Два американских тяжеловеса в третий раз сразятся в октагоне. Летом 2018 года Кормье нокаутировал соперника в концовке первого раунда и отобрал у него чемпионское звание. Через год Миочич взял реванш, одержав досрочную победу в четвертом раунде.

Формат чемпионского боя составляет 25 минут. Однако в двух предыдущих поединках бойцы провели в клетке в общей сложности 24 минуты. Многие эксперты полагают, что поединок завершится досрочно. Коэффициент на досрочное завершение боя выглядит привлекательно - 1.40.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Кормье показал на весах 107 кг, Миочич оказался на 1,4 кг легче.

Кормье заявил, что независимо от результата поединка, бой с Миочичем станет для него последним в карьере.

Поединок Миочич - Кормье будет показывать из США предстоящей ночью телеканал TV3 Sport. Начало трансляции в 04:00. Главный бой начнется ориентировочно в 07:00.