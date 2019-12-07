Где смотреть бои тяжеловесов Поветкина и Джошуа?

7 декабря в Саудовской Аравии пройдет большой боксерский вечер, главным событием которого станет поединок за четыре чемпионских пояса в тяжелом весе между американцем Энди Руисом (33-1) и британцем Энтони Джошуа (22-1).
Помимо этого поединка, состоятся еще несколько боев тяжеловесов. Во второй по значимости схватке вечера 40-летний россиянин Александр Поветкин (35-2) сразится с 31-летним американцем Майклом Хантером (18-1).
Главные поединки тяжеловесов начнутся после 21:00. В Эстонии боксерский вечер из Саудовской Аравии намерен транслировать телеканал TV3 Sport2 (бывший TV Play Sports+). Начало трансляции в 18:00.
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