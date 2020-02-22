Фьюри против Уайлдера. Кто выиграет вторую битву тяжеловесов?

22 февраля в Лас-Вегасе пройдет битва боксеров супертяжеловесов. Экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри (29-0-1) сразится с обладателем чемпионского пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уйалдером (42-0-1).
За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников Фьюри показал на весах 115 кг, Уайлдер оказался значительно легче - 96 кг.
В 2018 году соперники уже встречались на ринге. Тот 12-раундовый поединок завершился вничью.
За предстоящий бой оба непобедимых боксера получат по 30 млн долларов, а также отчисления от платной телетрансяции.
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