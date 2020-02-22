22.02.2020, 16:15

Фьюри против Уайлдера. Кто выиграет вторую битву тяжеловесов?


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Deontay Wilder (vasakul) ja Tyson Fury võistluseelsel pressikonverentsil.
Deontay Wilder (vasakul) ja Tyson Fury võistluseelsel pressikonverentsil.Foto: Bradley Collyer, PA/Scanpix

22 февраля в Лас-Вегасе пройдет битва боксеров супертяжеловесов. Экс-чемпион мира британец Тайсон Фьюри (29-0-1) сразится с обладателем чемпионского пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уйалдером (42-0-1).

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников Фьюри показал на весах 115 кг, Уайлдер оказался значительно легче - 96 кг.

В 2018 году соперники уже встречались на ринге. Тот 12-раундовый поединок завершился вничью.

За предстоящий бой оба непобедимых боксера получат по 30 млн долларов, а также отчисления от платной телетрансяции.

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