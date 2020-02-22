Фьюри против Уайлдера. Кто выиграет вторую битву тяжеловесов?

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников Фьюри показал на весах 115 кг, Уайлдер оказался значительно легче - 96 кг.

В 2018 году соперники уже встречались на ринге. Тот 12-раундовый поединок завершился вничью.

За предстоящий бой оба непобедимых боксера получат по 30 млн долларов, а также отчисления от платной телетрансяции.