Футболист, хоккеист и боец ММА задержаны во время протестов в Беларуси

По информации популярного издания "Прессбол", среди задержанных тяжеловес ММА Алексей Кудин (26-12) - неоднократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу.

35-летний Кудин был задержан в Молодечно. Там же был взят под стражу хоккеист "Динамо-Молодечно" Илья Литвинов, имеющий опыт выступления в КХЛ. 22-летний форвард был задержан, когда возвращался с тренировки.

Как сообщает "Прессбол", нет информации о местонахождении 28-летнего футболиста БАТЭ и сборной Беларуси Антона Сароки, который целый день не выходит на связь. Его, по всей видимости, тоже задержали.

Массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента страны начались в различных белорусских городах 9 августа. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская (жена арестованного блогера) - 10,9%.

Тихановская подала жалобу, требуя признать недействительными официальные результаты голосования. 11 августа она покинула Беларусь и уехала в Литву.