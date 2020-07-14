ФОТО: Звезду обнаженных съемок поколотили в октагоне

26-летняя Ванзант никогда не была чемпионкой, но является одним из самых популярных бойцов UFC. У нее 2,6 миллиона подписчиков в "Инстаграме".

Во время коронавирусной паузы Пэйдж выложила серию эротических снимков с мужем, который также показывает кулаки в смешанных единоборствах.





Накануне боя американка в очередной раз посетовала на маленькие гонорары в октагоне - на рекламе в "Инстаграме" она получает значительно больше. На поединок Ванзант вышла в облегающем белом топе, который подчеркивал пышные формы ее искусственной груди. Супруг напутствовал свою любимую перед боем поцелуем, но американке он не помог. Рибас уже на первой минуте завалила соперницу, а еще через минуту завершила поединок эффектным болевым приемом на руку.

Во время объявления результата боя на Пэйдж было жалко смотреть - она едва не расплакалась. Поединок с Рибас был для Ванзант последним боем по контракту в UFC. За двухминутный поединок она получила 65 000 долларов. Предложат ли ей дальше сотрудничество - пока не совсем понятно.