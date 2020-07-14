14.07.2020, 22:15

ФОТО: Звезду "Инстаграма" крепко поколотили в октагоне


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ФОТО: Звезду "Инстаграма" крепко поколотили в октагоне
Paige VanZant (vasakul)USA TODAY Sports

В рамках бойцовского вечера UFC 251, который прошел в минувшие выходные в Эмиратах, состоялись несколько женских поединков. Интерес вызывал бой главной красотки промоушена американки Пэйдж Ванзант (8-5) с бразильянкой Амандой Рибас (10-1).

26-летняя Ванзант никогда не была чемпионкой, но является одним из самых популярных бойцов UFC. У нее 2,6 миллиона подписчиков в "Инстаграме".

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💗 Beach Babe 🏝 . @si_swimsuit

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Во время коронавирусной паузы Пэйдж выложила серию эротических снимков с мужем, который также показывает кулаки в смешанных единоборствах.

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Once upon a time in Mexico ❤️

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Накануне боя американка в очередной раз посетовала на маленькие гонорары в октагоне - на рекламе в "Инстаграме" она получает значительно больше. На поединок Ванзант вышла в облегающем белом топе, который подчеркивал пышные формы ее искусственной груди. Супруг напутствовал свою любимую перед боем поцелуем, но американке он не помог. Рибас уже на первой минуте завалила соперницу, а еще через минуту завершила поединок эффектным болевым приемом на руку.

Во время объявления результата боя на Пэйдж было жалко смотреть - она едва не расплакалась. Поединок с Рибас был для Ванзант последним боем по контракту в UFC. За двухминутный поединок она получила 65 000 долларов. Предложат ли ей дальше сотрудничество - пока не совсем понятно.

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Coming to an island near you.......

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