ФОТО: Воровский победил чемпиона Африки, Биба нокаутировал француза

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в ледовом холле "Тондираба" прошло бойцовское шоу Number One Fight Show. В главном поединке вечера 31-летний эстонский кикбоксер Максим Воровский (32-5), выступающий в весовой категории до 80 кг, уверенно победил француза с алжирскими корнями Халифа Хезала (54-11).