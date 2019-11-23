ФОТО: Воровский победил чемпиона Африки, Биба нокаутировал француза

в ледовом холле "Тондираба" прошло бойцовское шоу Number One Fight Show. В главном поединке вечера 31-летний эстонский кикбоксер Максим Воровский (32-5), выступающий в весовой категории до 80 кг, уверенно победил француза с алжирскими корнями Халифа Хезала (54-11).
В битве двух эстонских кикбоксеров Майкель Астур (77 кг) единогласным решением судей выиграл бой у Эдвина Кибуса.
Александр Биба (85 кг) техническим нокаутом победил француза Николаса Номали.
Тяжеловес Уку Юрьендаль единогласным решением судей проиграл белорусскому кикбоксеру Федору Колтуну. Другой эстонский тяж Ян Беляев победил поляка Якуба Кожера.
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Около 40 человек погибли в результате мощных ливней в Кении
Кем на самом деле оказалась Грета и кто за ней стоит