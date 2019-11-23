23.11.2019, 23:55

ФОТО: Воровский победил чемпиона Африки, Биба нокаутировал француза

 (18)
EST 21
Galerii: 38 pilti
Foto: Henri-Kristian Kirsip

в ледовом холле "Тондираба" прошло бойцовское шоу Number One Fight Show. В главном поединке вечера 31-летний эстонский кикбоксер Максим Воровский (32-5), выступающий в весовой категории до 80 кг, уверенно победил француза с алжирскими корнями Халифа Хезала (54-11).

В битве двух эстонских кикбоксеров Майкель Астур (77 кг) единогласным решением судей выиграл бой у Эдвина Кибуса.

Александр Биба (85 кг) техническим нокаутом победил француза Николаса Номали.

Тяжеловес Уку Юрьендаль единогласным решением судей проиграл белорусскому кикбоксеру Федору Колтуну. Другой эстонский тяж Ян Беляев победил поляка Якуба Кожера.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: