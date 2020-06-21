ФОТО: Волков проиграл американцу единогласным решением судей

Тактический рисунок поединка легко можно было предвидеть еще до начала боя. По своей первой специализации Блэйдс был борцом. Свои навыки он успешно продемонстрировал в поединке с Волковым.

Ставка на борьбу

Уже на первых секундах боя американец перевел соперника в партер и удерживал его до конца раунда. Несколько попыток Волкова уйти от захвата успеха не возымели - Блэйдс швырял его как щепку.

Стартовая пятиминутка отняла у Волкова очень много сил. Едва начался второй раунд, как сразу стало заметно преимущество Блэйдса в скорости. Сильнейший российский тяжеловес пропустил пару чувствительных ударов, а затем соперник снова показал свой класс борьбы. Всего Блэйдс совершил в этом бою 14 удачных тейкдаунов.

В таком же ключе прошла и середина боя. Единственная вспышка активности Волкова произошла в четвертом раунде, когда американец заметно подустал, но это был лишь эпизод.

Волков выбывает из чемпионской гонки

Напомним, что 31-летний Волков ранее выигрывал чемпионские пояса в американском промоушене Bellator (2012) и в российской организации М-1, победив в 2016 году удушающим приемом представителя Эстонии Дениса Смолдарева.

Вскоре Волков отправился покорять сильнейшую лигу смешанных единоборств UFC. В 2018 году он был близок к чемпионскому бою, но потерпел драматичное поражение от Деррика Льюиса на последних секундах поединка.

Новое поражение от Блэйдса выбрасывает российского бойца из гонки за чемпионский титул в тяжелом дивизионе.