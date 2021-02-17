17.02.2021, 21:30

ФОТО: Уволенная из UFC спортсменка показала свою грудь


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ФОТО: Уволенная из UFC спортсменка показала свою грудь
VanZant vs OstovichReuters

Выступавшая в Абсолютном бойцовском чемпионате 29-летняя американка Рэйчел Остович (4-6) взбудоражила фанатов смешанных единоборств серией снимков в глубоком декольте.

Последний бой в UFC Рэйчел провела в конце ноября. Тогда Остович проиграла нокаутом бывшей фигуристке Джине Мазани. После трех поражений подряд спортсменка была уволена из UFC.

Ранее руководство промоушена не стало продлевать контракт с другой силиконовой красоткой Пейдж Ванзант.

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