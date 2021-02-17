ФОТО: Уволенная из UFC спортсменка показала свою грудь

Последний бой в UFC Рэйчел провела в конце ноября. Тогда Остович проиграла нокаутом бывшей фигуристке Джине Мазани. После трех поражений подряд спортсменка была уволена из UFC.

Ранее руководство промоушена не стало продлевать контракт с другой силиконовой красоткой Пейдж Ванзант.