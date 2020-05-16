16.05.2020, 09:00

ФОТО: Украинская модель с 13-м размером груди рвется на ринг

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Mila Kuznetsova
Mila KuznetsovaFoto: instagram.com/mila_kuznetsova10

Украинская модель Мила Кузнецова после посещения выставки-музея братьев Кличко решила попробовать свои силы в профессиональном боксе.

"Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала на груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе", - приводит слова модели с 13-м размером груди "Чемпион".

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Если ты чего-то добиваешься, то появление хейтеров не заставит себя долго ждать, и они всегда будут рядом. Если же ты потерпел поражение, то они тоже рядом. Неважно, что ты будешь делать, хейтеры все равно найдутся. . @milakuznetsova_missuniverse . . . #миссукраина #плюссайз #missuniverse2019 #вселенная #яукраинка #бодипозитив #plussizewomen #plussizefashion #lingeriemodel #missukraineplussize #modelplussize #womensfashion #ukraine #kiev #plussizemodel #startsomethingpriceless #modelxl #wildlife_perfection #fullbody #oversize #bodypositive #missuniverse

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Правда, планы Милы по покорению боксерского Олимпа нарушила пандемия коронавируса. Впрочем, она не унывает. "Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Буду оформлять лицензию, чтобы дебютировать на профессиональном ринге", – заявила Кузнецова.

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"У меня 550 000 подписчиков в "Инстаграме". Уверена, что им будет интересно увидеть мое выступление на ринге", - добавила модель.

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