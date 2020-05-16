ФОТО: Украинская модель с 13-м размером груди рвется на ринг

"Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала на груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе", - приводит слова модели с 13-м размером груди "Чемпион".

Правда, планы Милы по покорению боксерского Олимпа нарушила пандемия коронавируса. Впрочем, она не унывает. "Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Буду оформлять лицензию, чтобы дебютировать на профессиональном ринге", – заявила Кузнецова.

"У меня 550 000 подписчиков в "Инстаграме". Уверена, что им будет интересно увидеть мое выступление на ринге", - добавила модель.