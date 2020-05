ФОТО: Украинская модель с 13-м размером груди рвется на ринг

View this post on Instagram

Если ты чего-то добиваешься, то появление хейтеров не заставит себя долго ждать, и они всегда будут рядом. Если же ты потерпел поражение, то они тоже рядом. Неважно, что ты будешь делать, хейтеры все равно найдутся. . @milakuznetsova_missuniverse . . . #миссукраина #плюссайз #missuniverse2019 #вселенная #яукраинка #бодипозитив #plussizewomen #plussizefashion #lingeriemodel #missukraineplussize #modelplussize #womensfashion #ukraine #kiev #plussizemodel #startsomethingpriceless #modelxl #wildlife_perfection #fullbody #oversize #bodypositive #missuniverse