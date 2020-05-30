ФОТО: "Только любовь". Секс-символ ММА показала обнаженное тело

"Никаких фокусов сегодня вечером. Только любовь", — такой подписью снабдила Пейдж снимок из ванной комнаты в "Инстаграме".

Ванзант выступает в сильнейшем промоушене смешанных единоборств UFC. Ее супруг - он не потерпел еще ни одного поражения в полусреднем весе - показывает свои кулаки в конкурирующей организации Bellator. Последний бой Пейдж провела в январе 2019 года, когда победила болевым приемом Рейчел Остович. Это был уникальный бой — в клетке сошлись девушки, которые увеличили себе грудь.

Во время пандемии коронавируса супружеская пара устроила эротическую фотосессию. На фото они абсолютно голые, но интимные места прикрыты разными предметами.