ФОТО: "Только любовь". Секс-символ ММА показала обнаженное тело

26-летняя боец смешанных единоборств Пейдж Ванзант (8-4) в очередной раз порадовала своих поклонников пикантным снимком. Американка сфотографировалась в ванне со своим 30-летним мужем Остином Вандерфордом (9-0).
"Никаких фокусов сегодня вечером. Только любовь", — такой подписью снабдила Пейдж снимок из ванной комнаты в "Инстаграме".
Ванзант выступает в сильнейшем промоушене смешанных единоборств UFC. Ее супруг - он не потерпел еще ни одного поражения в полусреднем весе - показывает свои кулаки в конкурирующей организации Bellator. Последний бой Пейдж провела в январе 2019 года, когда победила болевым приемом Рейчел Остович. Это был уникальный бой — в клетке сошлись девушки, которые увеличили себе грудь.
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