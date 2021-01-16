ФОТО: Стариков уронил Богатова, Мойсар проиграл Ляшевичу

Три месяца назад соперники уже встречались между собой в "Тондираба". В том поединке была зафиксирована ничья. В повторном поединке средневесов большинством голосов судьи отдали победу проживающему в Эстонии уроженцу Николаева.

В другой паре эстонско-украинского противостояния 31-летний Каупо Арро (6-1) единогласным решением судей победил в 4-раундовом поединке 26-летнего Ярослава Юрова (2-2).

На ринге спортхолла "Калев" состоялся и ретро-бой. 47-летний Альберт Стариков победил 48-летнего Сергея Богатова. В четвертом раунде Стариков отправил соперника в нокдаун.