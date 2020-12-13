ФОТО: Смолдарев одолел в Москве непобедимого дагестанца

В первом раунде Смолдарев поскользнулся и пропустил пару неприятных ударов. Во второй пятиминутке Мусаев перевел соперника в партер. Денис оказался в очень тяжелой ситуации, но сумел совершить перевод и оказался в доминирующей позиции. В заключительном раунде Смолдарев был активнее и одержал заслуженную победу.

План полностью сработал

30-летний Смолдарев прервал серию из двух поражений, а 29-летний дагестанский боец впервые в профессиональной карьере проиграл.

"Поединок получился очень непростой, но я полностью выполнил свою задачу. Все дагестанские бойцы имеют хорошую борцовскую базу. Соперник, похоже, не очень ожидал, что я буду активен в борьбе", - так прокомментировал исход боя Смолдарев.

"В ходе подготовки к поединку в Москве мы отрабатывали с Андреем Батеевым разные варианты ведения боя. Много внимания уделили борьбе - защита от тейкдаунов, единоборства у сетки. Наш план полностью сработал", - отметил Смолдарев.

"По контракту у меня остался еще один бой. Надеюсь провести его в феврале-марте", - добавил Смолдарев.

Исмаилов победил Штыркова

Главным событием бойцовского представления в Москве стал поединок двух российских полутяжеловесов: Магомед Исмаилов (17-2) единогласным решением судей победил Ивана Штыркова (17-2).

34-летний Исмаилов имел значительное преимущество, но нокаутировать соперника не смог. Напомним, что летом Мага одержал досрочную победу над тяжеловесом Александром Емельяненко.