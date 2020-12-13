ФОТО: Смолдарев одолел в Москве непобедимого дагестанца

Эстонский тяжеловес Денис Смолдарев (15-7) на бойцовском турнире АСА 115 выиграл в Москве трехраундовый бой у дагестанца Эльхана Мусаева (6-1) единогласным решением судей.
В первом раунде Смолдарев поскользнулся и пропустил пару неприятных ударов. Во второй пятиминутке Мусаев перевел соперника в партер. Денис оказался в очень тяжелой ситуации, но сумел совершить перевод и оказался в доминирующей позиции. В заключительном раунде Смолдарев был активнее и одержал заслуженную победу.
План полностью сработал
30-летний Смолдарев прервал серию из двух поражений, а 29-летний дагестанский боец впервые в профессиональной карьере проиграл.
"Поединок получился очень непростой, но я полностью выполнил свою задачу. Все дагестанские бойцы имеют хорошую борцовскую базу. Соперник, похоже, не очень ожидал, что я буду активен в борьбе", - так прокомментировал исход боя Смолдарев.
"В ходе подготовки к поединку в Москве мы отрабатывали с Андреем Батеевым разные варианты ведения боя. Много внимания уделили борьбе - защита от тейкдаунов, единоборства у сетки. Наш план полностью сработал", - отметил Смолдарев.
"По контракту у меня остался еще один бой. Надеюсь провести его в феврале-марте", - добавил Смолдарев.
Исмаилов победил Штыркова
Главным событием бойцовского представления в Москве стал поединок двух российских полутяжеловесов: Магомед Исмаилов (17-2) единогласным решением судей победил Ивана Штыркова (17-2).
34-летний Исмаилов имел значительное преимущество, но нокаутировать соперника не смог. Напомним, что летом Мага одержал досрочную победу над тяжеловесом Александром Емельяненко.
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