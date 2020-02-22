ФОТО: Сенсация в "Тондираба"! Иванов отправил Манзоло в нокаут

В ледовом холле "Тондираба прошло бойцовское представление The League 2. В единственном поединке по правилам смешанных единоборств родилась сенсация. Не имевший несколько лет спортивной практики Дмитрий Иванов (5-6) одержал быструю победу над Андреем Манзоло (22-8).
Проживающий последние годы в Великобритании Манзоло был слегка ошарашен таким исходом поединка. Он разводил руки и недоумевал - почему судья так быстро остановил бой.
Из других поединков бойцовского вечера отметим уверенную победу молодого тяжеловеса Яна Беляева (8-3) над белорусским кикбоксером Захаром Трофимовым (7-6).
Главным событием вечера стал поединок четырех бойцов в весовой категории до 71 кг. В финале Отт Реммер победил получившего во втором раунде травму Андрея Чигилейчика (Беларусь).
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