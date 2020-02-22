ФОТО: Сенсация в "Тондираба"! Иванов отправил Манзоло в нокаут

Проживающий последние годы в Великобритании Манзоло был слегка ошарашен таким исходом поединка. Он разводил руки и недоумевал - почему судья так быстро остановил бой.

Из других поединков бойцовского вечера отметим уверенную победу молодого тяжеловеса Яна Беляева (8-3) над белорусским кикбоксером Захаром Трофимовым (7-6).

Главным событием вечера стал поединок четырех бойцов в весовой категории до 71 кг. В финале Отт Реммер победил получившего во втором раунде травму Андрея Чигилейчика (Беларусь).