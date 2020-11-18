18.11.2020, 21:30

ФОТО: Секс-символ смешаннных единоборств снялась топлес


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ФОТО: Секс-символ смешаннных единоборств снялась топлес
Paige VanZantAFP

Бывший боец UFC Пейдж Ванзант (8-5), которую из-за любви к обнаженным снимкам называют секс-символом смешанных единоборств, порадовала своих многочисленных поклонников очередным провокативным снимком.

26-летняя американка снялась топлес, затемнив откровенное фото в "Инстаграме" фильтрами.

У Ванзант закончился контракт в Абсолютном бойцовском чемпионате - продлевать его руководство UFC не стало.

Ранее американка сетовала на небольшие гонорары бойцов в UFC. В ее услугах была заинтересована другая организация смешанных единоборств Bellator, но Пейдж будет выступать теперь в промоушене боев на кулаках.

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