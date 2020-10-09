ФОТО: Мойсар сразится в "Тондираба" с украинским боксером. Кто победит?

Главное событие вечера - турнир четырех кикбоксеров в весовой категории до 75 кг: в полуфиналах Сергей Макеев (Эстония) сразится с финном Нико Корвентаусом, а Отт Реммер (Эстония) проверит на прочность литовца Арнаса Валюкайтиса.

Непобедимый украинец

В рамках бойцовского представления пройдет 6-раундовый бой боксеров-профессионалов. Проживающий в Эстонии 24-летний украинский средневес Артем Ляшевич (2-0) сразится с 30-летним эстонским мастером Миркко Мойсаром (6-5).

Ляшевич родом из Николаева. В Эстонию он переехал несколько лет назад - тренируется в боксерском клубе "Софрон" под руководством Альберта Старикова. Последний бой Ляшевич провел в конце августа, победив единогласным решением в Хельсинки финна Антти Хиетала (6-1).

Мойсар последний поединок по правилам бокса провел весной 2018 года, выиграв 8-раундовый бой у известного эстонского средневеса Каупо Арро.

Опытная финнка против молодой эстонки

Всего в программе вечера 10 боев, в том числе один женский поединок по правилам кикбоксинга - Мийна Сиркеоя (Финляндия) померится силами с молодой эстонкой Сигрид Капанен.

Интерес вызывает также поединок двух представителей Эстонии по правилам ММА в весовой категории до 77 кг: Сергей Стринза сразится с Ильей Мининым.