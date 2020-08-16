ФОТО: Миочич защитил чемпионский титул в тяжелом дивизионе

Третий бой между американскими тяжеловесами получился не столь зрелищным, как два предыдущих, в которых Кормье и Миочич побеждали досрочно нокаутом.

Миочич был поактивнее, контролировал ход поединка и по итогам 5-раундового боя единогласным решением судей защитил чемпионский титул - 49:46, 49:46, 48:47.

После боя экс-чемпион UFC в двух дивизионах Кормье объявил о завершении бойцовской карьеры.