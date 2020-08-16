16.08.2020, 08:05

ФОТО: Миочич защитил чемпионский титул в тяжелом дивизионе


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ФОТО: Миочич защитил чемпионский титул в тяжелом дивизионе
Daniel Cormier vs Stipe MiocicAP

В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 252, главным событием которого стал поединок за чемпионский пояс в тяжелом весе. 37-летний Стипе Миочич (20-3) защитил титул в поединке с 41-летним Даниэлем Кормье (22-3).

Третий бой между американскими тяжеловесами получился не столь зрелищным, как два предыдущих, в которых Кормье и Миочич побеждали досрочно нокаутом.

Миочич был поактивнее, контролировал ход поединка и по итогам 5-раундового боя единогласным решением судей защитил чемпионский титул - 49:46, 49:46, 48:47.

После боя экс-чемпион UFC в двух дивизионах Кормье объявил о завершении бойцовской карьеры.

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World class striking by the champ! 🏆 #UFC252

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