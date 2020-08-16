ФОТО: Миочич защитил чемпионский титул в тяжелом дивизионе

В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC 252, главным событием которого стал поединок за чемпионский пояс в тяжелом весе. 37-летний Стипе Миочич (20-3) защитил титул в поединке с 41-летним Даниэлем Кормье (22-3).
Третий бой между американскими тяжеловесами получился не столь зрелищным, как два предыдущих, в которых Кормье и Миочич побеждали досрочно нокаутом.
Миочич был поактивнее, контролировал ход поединка и по итогам 5-раундового боя единогласным решением судей защитил чемпионский титул - 49:46, 49:46, 48:47.
После боя экс-чемпион UFC в двух дивизионах Кормье объявил о завершении бойцовской карьеры.
"Дождались": Роднина отреагировала на ДТП с участием Ефремова
"Вторая вспышка коронавируса - это конец Европы"
Почему коронавирус не "косил" кассиров так, как врачей
Врачи назвали ключевой симптом лёгкой формы коронавируса