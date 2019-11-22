22.11.2019, 20:30

ФОТО: Кто сильнее? Кикбоксеры померились мускулами


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No1 Fight Show kaalumine Foto: Madis Veltman

23 ноября в ледовом холле "Тондираба" пройдет традиционный бойцовский вечер Number One Fight Show. За сутки до представления состоялась традиционная церемония взвешивания участников.

В главном поединке вечера известный эстонский кикбоксер Максим Воровский (31-5), выступающий в весовой категории до 80 кг, сразится с французом Халифом Хезалом (54-10).

Интерес представляет схватка двух эстонских бойцов в весовой категории до 77 кг - Майкель Астур (18-2) сразится с Эдвином Кибусом (44-14).

В программе субботнего вечера в "Тондираба" 8 поединков кикбоксеров и один бой по правилам ММА.

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