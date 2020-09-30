30.09.2020, 19:40

ФОТО: Конор Макгрегор радикально сменил имидж


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ФОТО: Конор Макгрегор радикально сменил имидж
Conor McGregorPA Wire

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) опубликовал серию фотографий на своей странице в "Инстаграме".

На снимках видно, что 32-летний ирландский спортсмен радикально изменил имидж: он налысо побрился и сбрил бороду.

Минувшей весной Макгрегор в очередной раз заявил о завершении спортивной карьеры. Однако 12 декабря ирландец намерен провести бой с американцем Дастином Порье (26-6). К тому же в его планах боксерский поединок с 41-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7).

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