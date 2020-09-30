ФОТО: Конор Макгрегор радикально сменил имидж
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) опубликовал серию фотографий на своей странице в "Инстаграме".
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-4) опубликовал серию фотографий на своей странице в "Инстаграме".
На снимках видно, что 32-летний ирландский спортсмен радикально изменил имидж: он налысо побрился и сбрил бороду.
Минувшей весной Макгрегор в очередной раз заявил о завершении спортивной карьеры. Однако 12 декабря ирландец намерен провести бой с американцем Дастином Порье (26-6). К тому же в его планах боксерский поединок с 41-летним филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7).
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