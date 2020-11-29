ФОТО: Классический договорняк. Тайсон и Джонс не выявили победителя

В предматчевом интервью перед выходом на ринг Джонс отдавал преимущество сопернику в первой половине боя. 51-летний боксер выразил надежду, что ему удастся затащить Тайсона в поздние раунды. Так, собственно, и получилось.

Достойные соперники

54-летний Тайсон - он выходил на ринг в последний раз в 2005 году - активно начал бой и теснил соперника. Джонс демонстрировал очень хорошее движение и пытался связать оппонента в ближнем бою. Иногда обоим боксерам удавались короткие серии ударов, но какого-то ощутимого урона они не наносили.

Когда весной Тайсон начал подготовку к возвращению на ринг, он выкладывал много видеороликов в социальные сети. В них бывший чемпион мира демонстрировал свою мощь и агрессию в полной мере. В поединке с Джонсом повторить такие впечатляющие серии ударов Тайсон не смог.

Боевая ничья

К проведению боя двух легендарных боксеров была привлечена авторитетная структура профессионального бокса - Всемирный боксерский совет (WBC). Она намеревалась вручить победителю поединка некий пояс.

Когда ее глава появился в ринге без пояса, возникло подозрение, что победителя в этом бою не будет, а комиссия из трех боксеров без судейских лицензий, которая подсчитывала очки, была одним из элементов шоу. Так оно и получилось - в поединке знаменитых ветеранов была объявлена ничья.

Тайсон выразил недовольство и покинул ринг. Джонсу решение организаторов тоже не понравилось - он заявил, что готов провести с кем-нибудь еще один подобный поединок. За кулисами Тайсону и Джонсу были вручены пояса WBC.

За бой в Лос-Анджелесе, если верить американским СМИ, Тайсон получил 10 млн долларов, Джонсу достались 3 млн. Боксерам полагаются также отчисления от телетрансляции.