07.10.2020, 17:35
ФОТО: Какие формы! Девушка-боец ММА снялась в откровенном наряде
29-летняя американка Рэйчел Остович (4-5) выложила в "Инстаграме" снимок откровенного содержания. Публикация набрала свыше 80 000 лайков.
29-летняя американка Рэйчел Остович (4-5) выложила в "Инстаграме" снимок откровенного содержания. Публикация набрала свыше 80 000 лайков.
Остович известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Осенью 2018 года Рэйчел очень сильно избил муж. Несмотря на перелом глазницы, она вышла через пару месяцев на бой против Пэйдж Ванзант, который в драматичной борьбе проиграла.
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