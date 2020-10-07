07.10.2020, 17:35

ФОТО: Какие формы! Девушка-боец ММА снялась в откровенном наряде


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ФОТО: Какие формы! Девушка-боец ММА снялась в откровенном наряде
VanZant vs OstovichUSA TODAY Sports

29-летняя американка Рэйчел Остович (4-5) выложила в "Инстаграме" снимок откровенного содержания. Публикация набрала свыше 80 000 лайков.

Остович известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Осенью 2018 года Рэйчел очень сильно избил муж. Несмотря на перелом глазницы, она вышла через пару месяцев на бой против Пэйдж Ванзант, который в драматичной борьбе проиграла.

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