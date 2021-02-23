ФОТО и ВИДЕО: Супернокаут Льюиса и кровавый бой Куницкой

30-летний Блейдс занимал второе место в рейтинге тяжеловесов UFC и считался фаворитом боя. В стартовой пятиминутке он выглядел предпочтительнее соперника, но Льюис в очередной раз удивил специалистов и любителей смешанных единоборств.

Апперкот решил исход боя

В начале второго раунда, когда Блейдс попытался перевести соперника в партер, Льюис зубодробительным апперкотом отключил соперника и провел короткое добивание. За лучшее выступление вечера Льюис получил бонус 50 000 долларов.

Напомним, что осенью 2018 года Льюис проигрывал по ходу боя Александру Волкову, но в сумел в конце третьего раунда одержать досрочную победу. Россиянин несколько раз предлагал американцу провести бой-реванш, но тот не испытывает желания.



Трудовая победа Куницкой

В со-главном событии вечера 31-летняя россиянка Яна Куницкая (14-5) единогласным решением судей победила бразильянку Кетлин Виейра (11-2).

Значительную часть поединка бразильская спортсменка контролировала ситуацию в партере, но Куницкая сумела из неудобной позиции нанести около 200 ударов! На последних секундах боя россиянка вырвалась из захвата соперницы и разбила в кровь голову бразильянки.

Ветераны сдают позиции

На турнире в Лас-Вегасе выступили также ветераны UFC белорус Андрей Орловский (30-20)и россиянин Алексей Олейник (59-15). Однако оба тяжеловеса потерпели поражения.

42-летний Орловский проиграл удушением британцу во втором раунде, а 43-летний Олейник был нокаутирован американцем на исходе второй минуты боя.