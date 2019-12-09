ФОТО и ВИДЕО | Шокирующие кадры. Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

Поединок между Оверимом и Розенструйком стал главным на турнире UFC в Вашингтоне. Суринамский спортсмен сумел нокаутировать соперника за четыре секунды до конца поединка. Голландец потерпел 18 поражение в карьере.
31-летний Розенструйк довел серию побед до десяти поединков. Он ни разу не уступал по правилам MMA. В июне 2019-го он отправил Алена Краудера во второй самый быстрый нокаут в истории дивизиона тяжеловесов в UFC.
Оверим известен по выступлениям в Pride и K-1. На его счету 45 побед в MMA. До встречи с суринамцем он шел на серии из двух побед нокаутом. Голландец досрочно завершил поединки с россиянами — Сергеем Павловичем и Алексеем Олейником.
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