ФОТО и ВИДЕО | Шокирующие кадры. Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

39-летний Оверим пропустил удар в конце боя. На верхней губе голландца появилась трещина, обнажившая зубы.

Поединок между Оверимом и Розенструйком стал главным на турнире UFC в Вашингтоне. Суринамский спортсмен сумел нокаутировать соперника за четыре секунды до конца поединка. Голландец потерпел 18 поражение в карьере.

31-летний Розенструйк довел серию побед до десяти поединков. Он ни разу не уступал по правилам MMA. В июне 2019-го он отправил Алена Краудера во второй самый быстрый нокаут в истории дивизиона тяжеловесов в UFC.

Оверим известен по выступлениям в Pride и K-1. На его счету 45 побед в MMA. До встречи с суринамцем он шел на серии из двух побед нокаутом. Голландец досрочно завершил поединки с россиянами — Сергеем Павловичем и Алексеем Олейником.

If getting KO’d in the last 10 seconds of the fight wasn’t bad enough, Overeem’s lip exploded pic.twitter.com/R536TuiYFU