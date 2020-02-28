ФОТО и ВИДЕО: "Рамзан меня не жалел". Емельяненко вышел на ринг против Кадырова

"Мой друг Рамзан меня не жалел! Бил жестко с обеих рук!" — подписал фотографии Емельяненко. На нескольких кадрах видно, как Кадыров попадает в голову Александру.

38-летний Емельяненко (28-7) следующий бой проведет 3 апреля с Магомедом Исмаиловым.