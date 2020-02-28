28.02.2020, 04:50

ФОТО и ВИДЕО: "Рамзан меня не жалел". Емельяненко вышел на ринг против Кадырова


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Aleksander Emelianenko vs Ramzan Kadõrov
Aleksander Emelianenko vs Ramzan KadõrovKollaaz: TASS

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал серию фотографии с совместной тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Грозном.

"Мой друг Рамзан меня не жалел! Бил жестко с обеих рук!" — подписал фотографии Емельяненко. На нескольких кадрах видно, как Кадыров попадает в голову Александру.

38-летний Емельяненко (28-7) следующий бой проведет 3 апреля с Магомедом Исмаиловым.

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