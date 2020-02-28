28.02.2020, 04:50
ФОТО и ВИДЕО: "Рамзан меня не жалел". Емельяненко вышел на ринг против Кадырова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал серию фотографии с совместной тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Грозном.
"Мой друг Рамзан меня не жалел! Бил жестко с обеих рук!" — подписал фотографии Емельяненко. На нескольких кадрах видно, как Кадыров попадает в голову Александру.
38-летний Емельяненко (28-7) следующий бой проведет 3 апреля с Магомедом Исмаиловым.
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