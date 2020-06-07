07.06.2020, 07:55

ФОТО и ВИДЕО: Кровь в октагоне и нокаут на последней секунде

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Amanda Nunes
Amanda NunesFoto: UFC, USA TODAY Sports

В Лас-Вегасе прошло бойцовское представление UFC 250, в главном событии которого бразильянка Аманда Нуньес (20-4) уверенно разобралась в полулегком весе с канадкой Фелицией Спенсер (8-2).

32-летняя Нуньес доминировала на протяжении всего боя, обрушив на соперницу град ударов. Амандабез проблем защитила чемпионский титул в 5-раундовом поединке - 50:44, 50:44, 50:45. К концу поединка все лицо у Спенсер было разбито в кровь.

За победу Нуньес получила 450 000 долларов. Напомним, что бразильянка владеет также поясом в легчайшем дивизионе.

В со-главном событии турнира американский легковес Коди Гарбрандт (12-3) на последней секунде второго раунда отправил в нокаут бразильца Рафаэля Ассунсао (27-8).

Из других поединков вечера отметим нокаут в исполнении американца Шона О’Мэлли (12-0). На второй минуте боя он одним ударом решил исход боя со своим соотечественником Эдди Уайнлендом (24-14).

Гарбрандт и О’Мэлли получили за лучшее выступление бонусы по 50 000 долларов.

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