ФОТО и ВИДЕО: Кровь в октагоне и нокаут на последней секунде

В Лас-Вегасе прошло бойцовское представление UFC 250, в главном событии которого бразильянка Аманда Нуньес (20-4) уверенно разобралась в полулегком весе с канадкой Фелицией Спенсер (8-2).
32-летняя Нуньес доминировала на протяжении всего боя, обрушив на соперницу град ударов. Амандабез проблем защитила чемпионский титул в 5-раундовом поединке - 50:44, 50:44, 50:45. К концу поединка все лицо у Спенсер было разбито в кровь.
За победу Нуньес получила 450 000 долларов. Напомним, что бразильянка владеет также поясом в легчайшем дивизионе.
В со-главном событии турнира американский легковес Коди Гарбрандт (12-3) на последней секунде второго раунда отправил в нокаут бразильца Рафаэля Ассунсао (27-8).
Из других поединков вечера отметим нокаут в исполнении американца Шона О’Мэлли (12-0). На второй минуте боя он одним ударом решил исход боя со своим соотечественником Эдди Уайнлендом (24-14).
Гарбрандт и О’Мэлли получили за лучшее выступление бонусы по 50 000 долларов.
Женщина заявила, что ее трое суток избивали палками в клинике
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа