ФОТО и ВИДЕО: Кровь в октагоне и нокаут на последней секунде

32-летняя Нуньес доминировала на протяжении всего боя, обрушив на соперницу град ударов. Амандабез проблем защитила чемпионский титул в 5-раундовом поединке - 50:44, 50:44, 50:45. К концу поединка все лицо у Спенсер было разбито в кровь.

За победу Нуньес получила 450 000 долларов. Напомним, что бразильянка владеет также поясом в легчайшем дивизионе.

В со-главном событии турнира американский легковес Коди Гарбрандт (12-3) на последней секунде второго раунда отправил в нокаут бразильца Рафаэля Ассунсао (27-8).

Из других поединков вечера отметим нокаут в исполнении американца Шона О’Мэлли (12-0). На второй минуте боя он одним ударом решил исход боя со своим соотечественником Эдди Уайнлендом (24-14).

Гарбрандт и О’Мэлли получили за лучшее выступление бонусы по 50 000 долларов.