ФОТО и ВИДЕО: Брат Хабиба задушил соперника в UFC

25-летний россиянин удушающим приемом победил во втором раунде казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC Fight Island 8 в Абу-Даби.

Выступление Нурмагомедова-младшего, которому во время боя секундировал Хабиб, восхитило главу промоушена Дану Уайта: "Просыпайтесь все! Еще один непобежденный Нурмагомедов. На счету Умара теперь 13-0".



Уайт, кстати, не теряет надежды, что завершивший в прошлом году бойцовскую карьеру Хабиб, передумает и вернется в октагон еще на один бой.

За лучшее выступление вечера Нурмагомедов-младший получил от организаторов бонус в размере 50 000 долларов.

Главный турнир недели UFC 257 пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби 23 января. Центральное событие - бой ирландского легковеса Конора Макгрегора (22-4) с американцем Дастином Порье (26-6).