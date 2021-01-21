ФОТО и ВИДЕО: Брат Хабиба задушил соперника в UFC
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате.
Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, успешно дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате.
25-летний россиянин удушающим приемом победил во втором раунде казахстанца Сергея Морозова на турнире UFC Fight Island 8 в Абу-Даби.
Выступление Нурмагомедова-младшего, которому во время боя секундировал Хабиб, восхитило главу промоушена Дану Уайта: "Просыпайтесь все! Еще один непобежденный Нурмагомедов. На счету Умара теперь 13-0".
Уайт, кстати, не теряет надежды, что завершивший в прошлом году бойцовскую карьеру Хабиб, передумает и вернется в октагон еще на один бой.
За лучшее выступление вечера Нурмагомедов-младший получил от организаторов бонус в размере 50 000 долларов.
Главный турнир недели UFC 257 пройдет на "Бойцовском острове" в Абу-Даби 23 января. Центральное событие - бой ирландского легковеса Конора Макгрегора (22-4) с американцем Дастином Порье (26-6).
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