ФОТО и ВИДЕО: Балтийский гладиатор отметил дебют в UFC нокаутом

Уроженец Клайпеды - в бойцовском мире его называют Балтийский гладиатор - на последних секундах первого раунда из не самой удобной позиции нанес серию ударов локтем по затылку греческому нокаутеру Андреасу Михайлидису (12-4). Удары были очень чувствительные. 31-летний грек, завершивший три последних боя в первом раунде, не смог продолжить поединок - технический нокаут.

25-летняя россиянка грузинского происхождения Лиана Джоджуа (8-3) победила болевым приемом в середине первого раунда 24-летнюю румынку Диану Белбите (13-6).

