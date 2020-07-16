16.07.2020, 05:00

ФОТО и ВИДЕО: Балтийский гладиатор отметил дебют в UFC нокаутом


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ФОТО и ВИДЕО: Балтийский гладиатор отметил дебют в UFC нокаутом
UFCREUTERS

На "Бойцовском острове" в Эмиратах прошел второй за последние дни турнир по смешанным единоборствам под эгидой UFC. Успешно дебютировал в сильнейшем промоушене мира 26-летний литовский полутяжеловес Модестас Букаускас (11-2).

Уроженец Клайпеды - в бойцовском мире его называют Балтийский гладиатор - на последних секундах первого раунда из не самой удобной позиции нанес серию ударов локтем по затылку греческому нокаутеру Андреасу Михайлидису (12-4). Удары были очень чувствительные. 31-летний грек, завершивший три последних боя в первом раунде, не смог продолжить поединок - технический нокаут.

25-летняя россиянка грузинского происхождения Лиана Джоджуа (8-3) победила болевым приемом в середине первого раунда 24-летнюю румынку Диану Белбите (13-6).

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