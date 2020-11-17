ФОТО: Харитонов показал свое лицо после драки с Яндиевым

Инцидент произошел 13 ноября в Москве, где проходил турнир по смешанным единоборствам. После драки в "Лужниках" 40-летний Харитонов вынужден был обратиться за помощью в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга, перелом носа и повреждение глаза.

Давал деньги без расписки

Несмотря на полученные травмы, Харитонов подробно рассказал о причине конфликта с Яндиевым, но после его объяснения осталось много вопросов.

С уроженцем Ингушетии ветеран российского ММА был не очень близко знаком, но в 2017 году вывез его с супругой за свой счет в Таиланд, когда Яндиеву угрожала опасность.

Затем Харитонов неоднократно одалживал ингушскому бойцу деньги, но возвращать Яндиев не спешил - в сумме набежало примерно 1 млн рублей (по нынешнему курсу примерно 11 000 евро). Из-за этого долга и возник конфликт в "Лужниках". Никаких расписок Харитонов при этом не требовал.

В настоящий момент Харитонов по-прежнему находится в больнице. Серьезные травмы, полученные в бытовой драке, на несколько месяцев приостановили его спортивную карьеру.

Кто кому должен?

Яндиев пообещал рассказать свою версию конфликта, но был задержан на 48 часов правоохранительными органами. Против него возбуждено два уголовных дела по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Друзья Яндиева говорят, что в этой истории не все так однозначно, поскольку Адам будто бы тоже оказывал Харитонову услуги финансового характера. К слову сказать, отец Яндиева - один из самых состоятельных людей Ингушетии.

32-летний Яндиев очень активно освещает свою жизнь в "Инстаграме". У него 1 млн подписчиков.