29.10.2019, 13:55
ФОТО: Эстонские кикбоксеры завоевали на чемпионате мира две медали
В Сараево завершился чемспионат мира по кикбоксингу по версии WAKO. С двумя наградами возвратились домой посланцы Эстонии.
В Сараево завершился чемспионат мира по кикбоксингу по версии WAKO. С двумя наградами возвратились домой посланцы Эстонии.
Артур Зарва (81 кг) стал бронзовым призером в разделе К-1, а Майкель Астур завоевал в боснийской столице медаль такого же достоинства в весовой категории до 75 кг.
В медальном зачете Эстония заняла 33-е место. Всего в чемпионате мира участвовали 57 стан.
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