ФОТО: Эстонские кикбоксеры завоевали на чемпионате мира две медали

Артур Зарва (81 кг) стал бронзовым призером в разделе К-1, а Майкель Астур завоевал в боснийской столице медаль такого же достоинства в весовой категории до 75 кг.

В медальном зачете Эстония заняла 33-е место. Всего в чемпионате мира участвовали 57 стан.