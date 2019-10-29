29.10.2019, 13:55

ФОТО: Эстонские кикбоксеры завоевали на чемпионате мира две медали


rus.delfi.ee
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Foto: Erakogu

В Сараево завершился чемспионат мира по кикбоксингу по версии WAKO. С двумя наградами возвратились домой посланцы Эстонии.

Артур Зарва (81 кг) стал бронзовым призером в разделе К-1, а Майкель Астур завоевал в боснийской столице медаль такого же достоинства в весовой категории до 75 кг.

В медальном зачете Эстония заняла 33-е место. Всего в чемпионате мира участвовали 57 стан.

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