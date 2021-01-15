ФОТО: Эстонские боксеры сразятся с украинцами. Кто победит?

За последние месяцы это будет второй поединок средневесов. В октябре бой 30-летнего Мойсара с 24-летним украинцем завершился вничью.

Эстонско-украинское противостояние пройдет в субботу еще в одной паре. 31-летний Каупо Арро (5-1) выйдет на ринг спортхолла "Калев" против 26-летнего Ярослава Юрова (2-1). Оба боксера свои последние поединки провели в 2018 году.

В основном карде 5 боксерских поединков. Интерес вызывает бой двух ветеранов. 47-летний Альберт Стариков (весовая категория до 75 кг) проверит на прочность 48-летнего Сергея Богатова. Поединок пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты.

По традиции за сутки до представления прошла традиционная церемония взвешивания участников.

Из-за пандемии боксерский вечер пройдет без зрителей. Прямую телетрансляцию можно будет наблюдать на телеканале ТВ 6 (начало в 19:00).