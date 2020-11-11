11.11.2020, 03:15

ФОТО: Девушка-боец ММА показала силиконовую грудь


EST
ФОТО: Девушка-боец ММА показала силиконовую грудь
VanZant vs OstovichReuters

Девушка-боец UFC Рэйчел Остович (4-5), несколько лет назад вставившая силиконовую груда, похвасталась соблазнительным фото в купальнике.

29-летняя американка выложила несколько фото в "Инстграме", на которых хорошо видно, что ее крохотный купальник с трудом скрывает пышные формы.

Уроженка Гавайских островов имеет отрицательный баланс боев в смешанных единоборствах. Все поражения в октагоне она потерпела досрочно. Последний бой Остович провела в январе 2019 года против другой силиконовой красотки Пэйдж Ванзант.

View this post on Instagram

The eyes, Chico. They never lie. 🥵

A post shared by Rachael Ostovich (@rachaelostovich) on

Столь длительный простой частично связан с дисквалификацией Остович, которая употребляла запрещенный препарат. Следующий поединок американка проведет в конце ноября против 32-летней соотечественницы Джины Мазани (6-4).

View this post on Instagram

Better believe it 🥇

A post shared by Rachael Ostovich (@rachaelostovich) on

Читайте также: