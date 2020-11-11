ФОТО: Девушка-боец ММА показала силиконовую грудь

29-летняя американка выложила несколько фото в "Инстграме", на которых хорошо видно, что ее крохотный купальник с трудом скрывает пышные формы.



Уроженка Гавайских островов имеет отрицательный баланс боев в смешанных единоборствах. Все поражения в октагоне она потерпела досрочно. Последний бой Остович провела в январе 2019 года против другой силиконовой красотки Пэйдж Ванзант.

Столь длительный простой частично связан с дисквалификацией Остович, которая употребляла запрещенный препарат. Следующий поединок американка проведет в конце ноября против 32-летней соотечественницы Джины Мазани (6-4).