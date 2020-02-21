ФОТО: Бойцы ММА Манзоло и Иванов посмотрели друг другу в глаза

Всего запланировано 13 поединков, в том числе один по правилам смешанных единоборств: проживающий последние годы в Великобритании средневес Андрей Манзоло сразится с Дмитрием Ивановым, который несколько лет не выступал из-за проблем с законом.

Программа бойцовского вечера в "Тондираба"

52 кг Криста Паду - Карин Ратник

63,5 кг тайский бокс Сигрид Капанен - Энели Сымер

69 кг Маркус Ялонен - Лукас Григайтис (Литва)

71 кг Тармо Кырс - Андрей Хаменок (Бедарусь)

83 кг Танель Кондель - Игорь Туйск

67 кг Хенри Рохтла - Андриус Тебера (Литва)

91 кг Ян Беляев - Захар Трофимов (Беларусь)

82 кг ММА Дмитрий Иванов - Андрей Манзоло

79 кг Хендрик Темас - Евгений Лашевский (Беларусь)

63 кг Маркко Мойсар - Александр Козаченко (Беларусь)

Главной событие вечера - турнир четырех кикбоксеров в весовой категории до 71 кг: трем эстонским бойцам (Отт Реммер, Ромер Рейльссон, Андрей Ойтсар) будет противостоять белорус Андрей Чигилейчик.