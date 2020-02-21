ФОТО: Бойцы ММА Манзоло и Иванов посмотрели друг другу в глаза
22 февраля в ледовом холле "Тондираба" пройдет бойцовское представление кикбоксеров The League 2.
22 февраля в ледовом холле "Тондираба" пройдет бойцовское представление кикбоксеров The League 2.
Всего запланировано 13 поединков, в том числе один по правилам смешанных единоборств: проживающий последние годы в Великобритании средневес Андрей Манзоло сразится с Дмитрием Ивановым, который несколько лет не выступал из-за проблем с законом.
Программа бойцовского вечера в "Тондираба"
52 кг Криста Паду - Карин Ратник
63,5 кг тайский бокс Сигрид Капанен - Энели Сымер
69 кг Маркус Ялонен - Лукас Григайтис (Литва)
71 кг Тармо Кырс - Андрей Хаменок (Бедарусь)
83 кг Танель Кондель - Игорь Туйск
67 кг Хенри Рохтла - Андриус Тебера (Литва)
91 кг Ян Беляев - Захар Трофимов (Беларусь)
82 кг ММА Дмитрий Иванов - Андрей Манзоло
79 кг Хендрик Темас - Евгений Лашевский (Беларусь)
63 кг Маркко Мойсар - Александр Козаченко (Беларусь)
Главной событие вечера - турнир четырех кикбоксеров в весовой категории до 71 кг: трем эстонским бойцам (Отт Реммер, Ромер Рейльссон, Андрей Ойтсар) будет противостоять белорус Андрей Чигилейчик.
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