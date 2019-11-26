Финский тяжеловес Хелениус проведет бой в Нарве. Скандал неминуем?

Лучшие годы двухметрового гиганта, похоже, позади, но он по-прежнему мечтает о больших боях на американском ринге. Соперником Хелениуса будет бразилец Матеус Осорио (9-4). Поединок ровесников пройдет в театральном центре Vaba Lava.

Хелениус, заметим, не первый раз боксирует в Эстонии, но его последний поединок в Раквере против белоруса Юрия Быховцева завершился весной 2018 года скандалом и вызвал бурное обсуждение в боксерском сообществе.

По оценке многих экспертов, Быховцев уверенно переигрывал Хелениуса, но бригада эстонских судей отдала победу финскому тяжеловесу со счетом 2:1. В состав судейской бригады входили два нарвитянина. Если Валерий Симсон отдал победу белорусу, то Валерий Семишкур разглядел преимущество Хелениуса.