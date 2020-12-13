Фигередо подрался вничью с Морено, Фергюсон проиграл Оливейре

В США состоялся самый популярный турнир по боевым искусствам UFC 256.
В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 256. В главном событии чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (20-1-1) свел бой с Брендоном Морено (18-5-2) вничью: 47-46, 47-47, 47-47. Пояс останется у чемпиона, пишет sports.ru.
Другие бои:
Тони Фергюсон (26-5) проиграл Чарльзу Оливейру (30-8) единогласным решением судей (26-30, 26-30, 26-30).
Маккензи Дерн (10-1) победила Вирну Яндиробу (16-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Кевин Холланд (21-5) победил Роналдо Соузу (26-9) нокаутом в первом раунде.
Сирил Гейн (7-0) победил Джуниора Дос Сантоса (21-9) техническим нокаутом во втором раунде.
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