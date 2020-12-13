13.12.2020, 09:54

Фигередо подрался вничью с Морено, Фергюсон проиграл Оливейре

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Warrior Fight 4 gala kaalumine
Warrior Fight 4 gala kaalumineFoto: Madis Veltman

В США состоялся самый популярный турнир по боевым искусствам UFC 256.

В Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 256. В главном событии чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо (20-1-1) свел бой с Брендоном Морено (18-5-2) вничью: 47-46, 47-47, 47-47. Пояс останется у чемпиона, пишет sports.ru.

Другие бои:

Тони Фергюсон (26-5) проиграл Чарльзу Оливейру (30-8) единогласным решением судей (26-30, 26-30, 26-30).

Маккензи Дерн (10-1) победила Вирну Яндиробу (16-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Кевин Холланд (21-5) победил Роналдо Соузу (26-9) нокаутом в первом раунде.

Сирил Гейн (7-0) победил Джуниора Дос Сантоса (21-9) техническим нокаутом во втором раунде.

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