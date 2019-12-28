Федор Емельяненко проведет бой с американцем. Кто победит?

Последний бой Емельяненко провел в начале года, проиграв поединок за чемпионский пояс американцу Райану Бейдеру на первой минуте.

Джексон тяжелее на 11 кг

Несмотря на поражение, Bellator предложил российскому ветерану контракт еще на три боя, первый из которых состоится в Японии.

За сутки до представления в Сайтаме состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Емельяненко показал на весах 109 кг, а Джексон потянул на 120 кг.

Емельяненко-младший сразится с Кадыровым

Тем временем младший брат российского тяжеловеса 38-летний Александр Емельяненко согласился провести бой с 43-летним главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Боец ММА предложил Кадырову самому выбрать место и время поединка, а также правила, по которым он будет происходить.

Напомним, что в конце ноября Емельяненко-младший нокаутировал в боксерском поединке тяжелоатлета Михаила Кокляева.