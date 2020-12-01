Эстонские боксеры завоевали медали юношеского чемпионата Европы!

В Софии близится к завершению юношеский чемпионат Европы (U-17) по боксу. Как минимум, бронзовые медали привезут домой из болгарской столицы Йоозеп Пальм (весовая категория до 60 кг) и Александра Мелис (70 кг).
Нарвитянка Мелис гарантировала себе медаль еще до выхода на ринг - в ее весовой категории лишь 5 участниц. Свой первый поединок в Софии она проведет 1 декабря. В полуфинале Мелис сразится с представительницей Косово Брахими Алнера.
15-летний воспитанник ласнамяэского клуба "Контакт" Пальм в четвертьфинале победил латвийского боксера Рената Сарова. За вход в финал его ждет поединок с болгарином Тони Сотировым.
В ноябре бронзовую медаль юниорского чемпионата Европы (U-19) завоевала в Черногории представительница Кивиылиского боксерского клуба Диана Горишная.
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