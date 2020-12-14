14.12.2020, 21:15
Эстония впервые взяла золото чемпионата Европы по тхэквондо
На проходящем в Боснии и Герцеговине чемпионате Европы по тхэквондо Александр Мускевич выиграл золотую медаль.
На проходящем в Боснии и Герцеговине чемпионате Европы по тхэквондо Александр Мускевич выиграл золотую медаль.
В сложных условиях пандемии на первенство континента собрались 228 спортсменов из 28 европейских стран.
Эстонию представляли два спортсмена, которые выиграли медали на клубном чемпионате Европы и получили допуск к данным соревнованиям.
Кадет эстонского клуба "Идаблок" Александр Мускевич в финале одолел со счетом 23:18 представителя Украины. В активе эстонских спортсменов также 5-е место.
В общекомандном зачете Эстония стала восьмой.
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