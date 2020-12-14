Эстония впервые взяла золото чемпионата Европы по тхэквондо

В сложных условиях пандемии на первенство континента собрались 228 спортсменов из 28 европейских стран.

Эстонию представляли два спортсмена, которые выиграли медали на клубном чемпионате Европы и получили допуск к данным соревнованиям.

Кадет эстонского клуба "Идаблок" Александр Мускевич в финале одолел со счетом 23:18 представителя Украины. В активе эстонских спортсменов также 5-е место.

В общекомандном зачете Эстония стала восьмой.