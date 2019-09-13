Еще одна смерть боксера. Когда же это закончится?!

Российский боксер Андрей Молоканов скончался во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом в Instagram рассказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
По информации Федерации бокса Ульяновской области, во время тренировки Молоканову стало плохо, из-за чего он потерял сознание. Тренер спортсмена пытался оказать ему первую помощь и вызвал скорую, однако прибывшие на место случившегося медики не смогли спасти Молоканова.
В данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Отмечается, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.
Молоканов был мастером спорта по боксу и чемпионом Приволжского федерального округа.
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Вчера поступило печальное известие о смерти мастера спорта по боксу Андрея Молоканова. В первую очередь, хочу выразить соболезнования родным и близким. Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии. Профессиональный спорт сопряжён с чрезмерными физическими нагрузками, несравнимыми с теми, которые получают во время обычных занятий физкультурой. Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок. На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим. Ульяновские спортсмены сегодня достигли очень высокого уровня, и поэтому методы спортивной подготовки должны соответствовать актуальным международным стандартам. Этот трагический случай показывает, что сегодня необходимо изменить подход к стандартам спортивной медицины и методик тренировочного процесса, выводить их на новый уровень, повышать квалификацию специалистов.
В июле российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет. Спортсмен был госпитализирован в США после поражения от пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. У боксера случился отек мозга, ему провели операцию, ввели в медикаментозную кому, но он умер.
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