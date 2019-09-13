13.09.2019, 17:59

Еще одна смерть боксера. Когда же это закончится?!

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Андрей Молоканов
Андрей МолокановФото: ulpravda.ru

Российский боксер Андрей Молоканов скончался во время тренировки в возрасте 28 лет. Об этом в Instagram рассказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

По информации Федерации бокса Ульяновской области, во время тренировки Молоканову стало плохо, из-за чего он потерял сознание. Тренер спортсмена пытался оказать ему первую помощь и вызвал скорую, однако прибывшие на место случившегося медики не смогли спасти Молоканова.

В данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Отмечается, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Молоканов был мастером спорта по боксу и чемпионом Приволжского федерального округа.

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Вчера поступило печальное известие о смерти мастера спорта по боксу Андрея Молоканова. В первую очередь, хочу выразить соболезнования родным и близким. Сейчас специалисты устанавливают причины трагедии. Профессиональный спорт сопряжён с чрезмерными физическими нагрузками, несравнимыми с теми, которые получают во время обычных занятий физкультурой. Именно поэтому пристальное внимание необходимо уделять вопросам медицинского сопровождения и медпрофилактики спортсменов, а также методикам тренировок. На специализированной комиссии будет дана оценка этим составляющим. Ульяновские спортсмены сегодня достигли очень высокого уровня, и поэтому методы спортивной подготовки должны соответствовать актуальным международным стандартам. Этот трагический случай показывает, что сегодня необходимо изменить подход к стандартам спортивной медицины и методик тренировочного процесса, выводить их на новый уровень, повышать квалификацию специалистов.

Публикация от Александр Смекалин (@aasmekalin) 13 Сен 2019 в 12:37 PDT

В июле российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет. Спортсмен был госпитализирован в США после поражения от пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. У боксера случился отек мозга, ему провели операцию, ввели в медикаментозную кому, но он умер.

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