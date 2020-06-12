Чемпион Олимпиады скончался в 91 год. Ему принадлежал уникальный рекорд

В США скончался победитель боксерского турнира Олимпиады-1956 в тяжелом весе Пит Радемахер. В финальном поединке он нокаутировал в Мельбурне советского тяжеловеса Льва Мухина уже в первом раунде.
Близкие знаменитого боксера сообщили, что 91-летний Пит в последние годы страдал деменцией. Его тело будет передано для научных исследований.
После завершения любительской карьеры (статистика боев 72-7) Радемахер решил попробовать свои силы на профессиональном ринге. Он сразу же бросил вызов действующему чемпиону мира Флойду Паттерсону — это уникальный случай в истории профессионального бокса, когда дебютант в первом же бою получил право бороться за чемпионский титул.
Матч состоялся в августе 1957 года, Во втором раунде Радемахеру удалось отправить Паттерсона в нокдаун. Однако действующий чемпион выглядел сильнее - Паттерсон сделал 6 нокдаунов, а в конце шестого раунда закончил поединок нокаутом и защитил титул чемпиона мира.
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