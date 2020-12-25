Чемпион мира скончался в 59 лет в доме престарелых

На любительском ринге Рэндалл провел почти 300 боев, став серебряным призером чемпионата США. В профессионалах он выступал в 1983-2005 годах.

Длительная боксерская карьера отразилась на здоровье Рэндалла. Последние 10 лет он боролся с деменцией и повреждением мозга, которые заработал на ринге.

По решению членов семьи Рэндалл был отправлен в дом престарелых, где он и скончался 23 декабря.