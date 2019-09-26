Бывший чемпион мира по боксу уверен, что Земля плоская

Он также отметил, что доказать обратное ему смогут только если он увидит это своими глазами. Для этого он ждет чартерных рейсов в космос, которые запускает скоро известный британский бизнесмен, инвестирующий в космический туризм Ричард Бренсон.

”Земля плоская, сто процентов. Нет никаких доказательств искривления Земли. Это фейковое космическое агентство NASA использует компьютерные изображения, и все они отличаются друг от друга. Смотрю на них и думаю: постойте, это похоже на мультики.

Вот когда кто-то вроде Брэнсона откроет чартерные рейсы и можно будет посмотреть на Землю и увидеть, как она искривляется, я поверю, что Земля — шар”, — заявил спортсмен.

Фроч завершил карьеру в 2014 году.