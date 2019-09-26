Бывший чемпион мира по боксу уверен, что Земля плоская

42-летний британец Карл Фроч уверен в том, что снимки планеты из космоса, которые публикуются Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), поддельные, сообщает Metro.
Он также отметил, что доказать обратное ему смогут только если он увидит это своими глазами. Для этого он ждет чартерных рейсов в космос, которые запускает скоро известный британский бизнесмен, инвестирующий в космический туризм Ричард Бренсон.
”Земля плоская, сто процентов. Нет никаких доказательств искривления Земли. Это фейковое космическое агентство NASA использует компьютерные изображения, и все они отличаются друг от друга. Смотрю на них и думаю: постойте, это похоже на мультики.
Вот когда кто-то вроде Брэнсона откроет чартерные рейсы и можно будет посмотреть на Землю и увидеть, как она искривляется, я поверю, что Земля — шар”, — заявил спортсмен.
Фроч завершил карьеру в 2014 году.
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