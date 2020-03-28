"Будто грузовик переехал". Боксер-тяжеловес о заражении коронавирусом

"Моими первыми симптомами были неприятные ощущения в горле. Чувствовал себя так, будто меня грузовик переехал. Затем у меня поднялась температура и я решил провериться. Через четыре дня мне позвонили и сказали, что у меня обнаружили коронавирус", - приводит слова боксера Boxing Scene.

Последний бой Кауффман провел в декабре 2018 года, проиграв в конце поединка нокаутом опытному кубинцу Луису Ортису. Следующий бой тяжеловес должен был провести 11 апреля, но из-за пандемии коронавируса боксерский вечер был отменен.

Ранее коронавирусом заразился бывший тяжеловес Деррик Джефферсон (28-4). Американский боксер (10 марта ему исполнилось 52 года) находится в критическом состоянии - его жизнь поддерживается с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных - 123 750 человек (для сравнения: в Италии 92 472 зараженных коронавирусом). От смертельной инфекции за последние сутки в США скончались 312 человек (всего зафиксировано 2227 смертельных исходов).

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!