"Будто грузовик переехал". Боксер-тяжеловес о заражении коронавирусом

34-летний американский боксер-супертяжеловес Трэвис Кауффман (32-3) рассказал, что сдал положительный тест на коронавирус.
"Моими первыми симптомами были неприятные ощущения в горле. Чувствовал себя так, будто меня грузовик переехал. Затем у меня поднялась температура и я решил провериться. Через четыре дня мне позвонили и сказали, что у меня обнаружили коронавирус", - приводит слова боксера Boxing Scene.
Последний бой Кауффман провел в декабре 2018 года, проиграв в конце поединка нокаутом опытному кубинцу Луису Ортису. Следующий бой тяжеловес должен был провести 11 апреля, но из-за пандемии коронавируса боксерский вечер был отменен.
Ранее коронавирусом заразился бывший тяжеловес Деррик Джефферсон (28-4). Американский боксер (10 марта ему исполнилось 52 года) находится в критическом состоянии - его жизнь поддерживается с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.
США занимают первое место в мире по количеству инфицированных - 123 750 человек (для сравнения: в Италии 92 472 зараженных коронавирусом). От смертельной инфекции за последние сутки в США скончались 312 человек (всего зафиксировано 2227 смертельных исходов).
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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