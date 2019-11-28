Братья Кличко на заре спортивной карьеры были связаны с украинской мафией

Украинские боксеры-тяжеловесы Виталий и Владимир Кличко не нуждаются в представлениях. Правда, в их спортивной биографии были моменты, о которых они не любят вспоминать в интервью. О некоторых интересных деталях рассказывает автор блога "Панчер" на портале Sports.ru.
У Виталия и Владимира всегда были потрясающие физические данные. Виталий ушел в кикбоксинг и шесть (!) раз становился чемпионом мира. Но к началу 90-х перешел в бокс и успел даже стать бронзовым призером Спартакиады народов СССР – прямо перед развалом страны в сентябре 1991-го.
Боксер в роли вышибалы
К тому времени в спорт подтянулся и младший брат. Уже в 14 лет Владимир поступил в Броварскую школу-интернат. В 1993 году стал лучшим на чемпионате Европы среди юниоров, а через год взял серебро на чемпионате мира.
Тогда же в жизни братьев появился криминальный авторитет Виктор Рыбалко по кличке Рыбка. Вот что вспоминал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который в 1994 году работал в Комитете по борьбе с организованной преступностью при Президенте Украины:
"До 1999 года Киев был поделен на сетку влияния различных криминальных авторитетов. Рыбка, Череп, Кисель… Так кто же такой был Кличко? Пусть он на меня в суд подает. Виталий Кличко был мелким вышибалой у Рыбки. Кличко морды умел бить здорово. Занимался кикбоксингом, который всегда был в зоне внимания криминала. На него обратили внимание приближенные Рыбки – крупного бизнесмена и заодно лидера ОПГ. Рыбка выделил 200 000 долларов на раскрутку Кличко. Так началась карьера Кличко в Германии".
Братья платили криминальному авторитету
Есть даже видеозапись, на которой братья в компании Рыбалко гуляют по Нью-Йорку после триумфальной для Владимира Кличко Олимпиады-1996 в Атланте. Они посещают дом самого могущественного на тот момент промоутера Дона Кинга. Украинские боксеры так и не смогли договориться с Кингом по контракту, в итоге заключив сделку с немецким промоутером Клаусом-Петером Колем, с которым работали практически десять лет.
Источники утверждали, что Рыбалко брал с братьев процент от их доходов в ринге и вне его. В 2005 году криминального авторитета расстреляли в Киеве. Примерно в то же время Владимир и Виталий прекратили сотрудничество с немецким промоутером. Что было дальше - любители бокса прекрасно знают.
По окончании спортивной карьеры Виталий ушел в политику. Он был одним из лидеров Майдана в 2014 году, стал мэром Киева. Владимир занимается бизнесом.
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