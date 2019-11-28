Братья Кличко на заре спортивной карьеры были связаны с украинской мафией

У Виталия и Владимира всегда были потрясающие физические данные. Виталий ушел в кикбоксинг и шесть (!) раз становился чемпионом мира. Но к началу 90-х перешел в бокс и успел даже стать бронзовым призером Спартакиады народов СССР – прямо перед развалом страны в сентябре 1991-го.

Боксер в роли вышибалы

К тому времени в спорт подтянулся и младший брат. Уже в 14 лет Владимир поступил в Броварскую школу-интернат. В 1993 году стал лучшим на чемпионате Европы среди юниоров, а через год взял серебро на чемпионате мира.

Тогда же в жизни братьев появился криминальный авторитет Виктор Рыбалко по кличке Рыбка. Вот что вспоминал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который в 1994 году работал в Комитете по борьбе с организованной преступностью при Президенте Украины:

"До 1999 года Киев был поделен на сетку влияния различных криминальных авторитетов. Рыбка, Череп, Кисель… Так кто же такой был Кличко? Пусть он на меня в суд подает. Виталий Кличко был мелким вышибалой у Рыбки. Кличко морды умел бить здорово. Занимался кикбоксингом, который всегда был в зоне внимания криминала. На него обратили внимание приближенные Рыбки – крупного бизнесмена и заодно лидера ОПГ. Рыбка выделил 200 000 долларов на раскрутку Кличко. Так началась карьера Кличко в Германии".