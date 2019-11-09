Боксер-средневес скончался во время спарринга на ринге

Ричи занимал 9-е место в рейтинге Международной федерации бокса (ИБФ). Его соперником был соотечественник Майкл Зерафа - № 8 в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации(ВБА). Ричи пропустил удар в корпус, отошел в свой угол и потерял сознание. Спасти ему жизнь не удалось.

"С большой грустью и потрясением сообщаю, что Ричи, к сожалению, скончался, занимаясь любимым делом", - приводит Fightnews слова его промоутера и друга Джейка Эллиса.

В профессиональной карьере Ричи провел 21 бой, в которых одержал 19 побед. Свой последний поединок он проиграл в августе Тиму Цзю (сыну бывшего чемпиона мира Кости Цзю). Следующий бой Ричи должен был провести 6 декабря.