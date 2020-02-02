Боксер сборной России арестован при попытке забрать наркотики. Перед этим он избил росгвардейца

Как сообщило агентство ТАСС, против Кушиташвили возбуждено уголовное дело.
”Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает”, — подчеркнул собеседник агентства. Он также рассказал, что внимание патруля молодые люди привлекли тем, что при его виде сразу же попытались скрыться в подъезде.
— Мужчины были задержаны, в ходе личного досмотра в присутствии понятых у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признано наркотическим веществом — кокаином”, - сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
При этом позже стало известно, что сверток принадлежал Кушиташвили, в то время как Оганнисян в данный момент проходит по делу в качестве свидетеля.
24-летний Кушиташвили принимал участие в чемпионате мира-2019, где уступил в четвертьфинале кубинцу Хулио ля Крусу.
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Появилось видео с места смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Откуда взялся коронавирус из Китая: ученые выяснили следующее
Сожжение белорусской учительницы: смертная казнь за убийство