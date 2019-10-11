Боксер Ковалев предстанет в США перед судом. Ему грозит 4 года тюрьмы
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев 25 ноября предстанет перед Верховным судом штата Калифорнии в округе Сан-Бернардино по делу об избиении женщины в июне 2018 года.
Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев 25 ноября предстанет перед Верховным судом штата Калифорнии в округе Сан-Бернардино по делу об избиении женщины в июне 2018 года.
Американская модель Джейми Фронтц сообщила, что боксер оказывал ей знаки внимания на одной из вечеринок. После того, как модель не ответила взаимностью, Ковалев в компании друга последовал за ней в гостиничный номер и избил ее за отказ вступить в интимную связь.
Как следует из материалов дела, модель получила сотрясение мозга, перелом носа и смещение шейного диска. Также Фронтц заявила, что боксер пнул ее собаку.
Ковалев был арестован, но вскоре выпущен под залог в 50 000 долларов. Модель предъявила боксеру судебный иск на 8 млн долларов.
"Мы провели предварительное слушание 4 апреля 2019 года. По итогам заседания судья определил, что для рассмотрения дела достаточно доказательств.
Господину Ковалеву предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, которое может повлечь до четырех лет заключения в тюрьме штата", – заявила заместитель окружного прокурора округа Сан-Бернардино Джейсон Лисо.
Сам боксер вину категорически отрицает. Данное дело не помешает Ковалеву провести поединок против чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса 2 ноября в Лас-Вегасе.
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