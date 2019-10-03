Боксер-чемпион скончался в реанимации после пьяной драки

Чемпион Кузбасса и победитель Кубка России по боксу Болот Атакулов скончался после пьяной драки.
Спортсмен попал в больницу еще 20 сентября, куда его доставили с тяжелейшими травмами головы: перелом височной кости и ушиб мозга. 2 октября Атакулов умер, несмотря на усилия врачей, сообщает "Евроспорт".
Полиция задержала подозреваемого – им оказался 32-летний житель Ленинск-Кузнецкого, который пошел в бар и увидел ссору между Атакуловым и девушкой. Тот заступился за девушку и позвал боксера выйти на улицу. Там он повалил спортсмена с ног и несколько раз ударил его головой об асфальт.
На драчуна повесили дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", по которой он может получить до 8 лет тюрьмы. Однако срок наказания может возрасти до 15 лет, если статью переквалифицируют как криминальное убийство.
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